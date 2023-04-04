Zhovinsky ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zhovinsky ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Sonya

Отец ребёнка: Zhovinsky Ишия Ishiya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовинский Zhovinskiy Яков Yakov

Отец ребёнка: Zhovinsky Ишия Ishiya

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zhovinsky Ишия Ishiya

Первая жена Ишии
Смерть
Неизвестно
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