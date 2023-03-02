Шеметов Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Спиридон

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Место рождения

Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1825

Дата смерти

25.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шеметов Ларион

Мать: Шеметова Мария

Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шеметова Симония

Мать ребёнка: Шеметова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметов Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отокина Соломонида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлестова Милена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Павел

Мать ребёнка: Шеметова Варвара

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Shemetov (shemetov) Alexey

Мать ребёнка: Шеметова Варвара

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Варвара

Смерть
25.04.1899
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