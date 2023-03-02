Шеметов Спиридон
Место рожденияКрепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1825
Дата смерти25.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шеметов Ларион
Мать: Шеметова Мария
Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шеметова Симония
Мать ребёнка: Шеметова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметов Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отокина Соломонида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлестова Милена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Павел
Мать ребёнка: Шеметова Варвара
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Shemetov (shemetov) Alexey
Мать ребёнка: Шеметова Варвара
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Варвара
Смерть
25.04.1899