Кейн (Стрихалев) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейн (Стрихалев) Ева

Место рождения

Аксютово, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.09.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксютово, Браславский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1854

Дочь: (Кейн) Мариянна

Отец ребёнка: Кейн Доминик

Даржели, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.03.1861

Сын: Кейн Юзеф

Отец ребёнка: Кейн Доминик

Аксютово, Браславский район, Витебская область
Смерть
10.09.1866
Аксютово, Браславский район, Витебская область

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