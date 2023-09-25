Кейн (Стрихалев) Ева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти10.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1854
Дочь: (Кейн) Мариянна
Отец ребёнка: Кейн Доминик
Даржели, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.03.1861
Сын: Кейн Юзеф
Отец ребёнка: Кейн Доминик
Смерть
10.09.1866