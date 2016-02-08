Устюжанина (Анашкина) Нина Алесандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Анашкина) Нина Алесандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1936

Дата смерти

08.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2016
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