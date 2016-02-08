Устюжанина (Анашкина) Нина Алесандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1936
Дата смерти08.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.2016