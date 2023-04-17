Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Трифонова) Татяна Маринова
(Трифонова) Татяна Маринова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.1954
Пол
Женский
Отец
Трифонов Марин
Мать
Трифонова Веса
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1954
Отец:
Трифонов Марин
Мать:
Трифонова Веса
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия