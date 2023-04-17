(Трифонова) Татяна Маринова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трифонова) Татяна Маринова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1954

Отец: Трифонов Марин

Мать: Трифонова Веса

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