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Чухутин Олег Анатольевич
Чухутин Олег Анатольевич
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Место рождения
Казань
, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
19.06.1963
Пол
Мужской
Отец
Чухутин Анатолий Петрович
Мать
Чухутина (Фёдорова) Валентина Григорьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1963
Отец:
Чухутин Анатолий Петрович
Мать:
Чухутина Валентина Григорьевна
Казань
, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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