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Курочкин Александр Тимофеевич

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.09.1939
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место призыва Петрозаводский РВК, Карело-Финская ССР, г. Петрозаводск Воинское звание ст. сержант Воинская часть 169 стрелковая дивизия 159 отдельный батальон связи
Военная награда
22.12.1942
Воинское звание: ст. сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
19.03.1943
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 169 сд ЗапФ Даты подвига: 20.11.1942-25.01.1943 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 19.03.1943 Приказ подразделения №: 11/н о... Показать все
Военная награда
21.07.1944
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 416 орс 169 сд Даты подвига: 28.06.1944-19.07.1944 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 86/н от: 21.07.1944 Издан: 169 сд
Военная награда
28.03.1945
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 159 обс 169 сд Даты подвига: 20.03.1945 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 158/н от: 28.03.1945 Издан: 169 КСД
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: ст. сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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