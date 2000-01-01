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Бушланов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Бушланов Иван Сын

Мать: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бушланов Егор Семёнович

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бушланов Максим Семёнович

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бушланов Харитон Семёнович

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
10.09.1766

Дочь: Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бушланов Павел Семёнович

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Смерть
Неизвестно
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