Бушланов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Бушланов Иван Сын
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бушланов Максим Семёнович
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бушланов Харитон Семёнович
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
10.09.1766
Дочь: Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно