Давыденко (Николаева (Емельянова)) Анастасия Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.01.1917
Дата смерти09.10.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917
Отец: Николаев Петр Еремеевич
Россия
Рождение ребёнка
28.05.1943
Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1945
Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1953
Дочь: Арнаут Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич
Смерть
09.10.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно