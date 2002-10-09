Давыденко (Николаева (Емельянова)) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Николаева (Емельянова)) Анастасия Петровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.01.1917

Дата смерти

09.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917

Отец: Николаев Петр Еремеевич

Мать: Николаева Мария Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
28.05.1943

Сын: Довиденко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич

Брагино, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1945

Сын: Довиденко Петр Иванович

Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1953

Дочь: Арнаут Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич

Брагино, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Давыденко Иван Васильевич

Смерть
09.10.2002
Сарбала, Калтанский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сарбала, Калтанский, Кемеровская область
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