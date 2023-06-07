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Базлова Шаповалова Марина Анатольевна
Базлова Шаповалова Марина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1966
Пол
Женский
Отец
Шаповалов Анатолий Кондратьевич
1927 г.р.
Мать
Пицик София Алексеевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1966
Отец:
Шаповалов Анатолий Кондратьевич
Мать:
Пицик София Алексеевна
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