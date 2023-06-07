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Базлова Шаповалова Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1966

Отец: Шаповалов Анатолий Кондратьевич

Мать: Пицик София Алексеевна