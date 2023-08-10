Васильева евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева евдокия

Место рождения

мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов трофим лукич

мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Смерть
Неизвестно
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