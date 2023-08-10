Васильева евдокия
Место рождениямелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов трофим лукич
мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Смерть
Неизвестно