Шеминова (Белова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеминова (Белова) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1960

Дочь: Нешляева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Шеминов Владимир

Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1963

Сын: Шеминов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Шеминов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеминов Владимир

Смерть
Неизвестно
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