Шеминова (Белова) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930
Отец: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1960
Дочь: Нешляева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Шеминов Владимир
Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1963
Сын: Шеминов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Шеминов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеминов Владимир
Смерть
Неизвестно