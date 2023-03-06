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Марва Андреевна
Марва Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1719
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Гаврилов
1687 г.р.
Мать
Степанида Осипова
1694 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец:
Андрей Гаврилов
Мать:
Степанида Осипова
Смерть
Неизвестно
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