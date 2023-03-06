Марва Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марва Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Андрей Гаврилов

Мать: Степанида Осипова

Смерть
Неизвестно
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