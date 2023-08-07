Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти25.01.1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Павел Перфильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Егор Андреевич
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.07.1772
Дочь: Марья Андреенва
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Фекла Андреенва
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Андреенва
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Андреенва
Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
25.01.1801