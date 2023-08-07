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Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

25.01.1801

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Павел Перфильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Егор Андреевич

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.07.1772

Дочь: Марья Андреенва

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Фекла Андреенва

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Андреенва

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Андреенва

Мать ребёнка: Христинья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
25.01.1801
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