Диамонт Каспар
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1920
Дата смерти13.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1920
Отец: Диамонт Отто
Сообщение о свадьбе (оглашение)
01.06.1954
Жена: Крисанна Камелия
Бракосочетание
01.09.1954
Жена: Крисанна Камелия
Рождение ребёнка
17.05.1955
Сын: Диамонт Арнольд
Мать ребёнка: Крисанна Камелия
Путешествие
С 01.06.1956 по 12.07.1956
Рождение ребёнка
12.08.1957
Дочь: Диамонт (Крисанна) Аника
Мать ребёнка: Крисанна Камелия
Смерть
13.09.1964