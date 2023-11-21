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Диамонт Каспар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1920

Дата смерти

13.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1920

Отец: Диамонт Отто

Мать: Эстляндская Вероника Константиновна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
01.06.1954

Жена: Крисанна Камелия

Бракосочетание
01.09.1954

Жена: Крисанна Камелия

Рождение ребёнка
17.05.1955

Сын: Диамонт Арнольд

Мать ребёнка: Крисанна Камелия

Путешествие
С 01.06.1956 по 12.07.1956
Рождение ребёнка
12.08.1957

Дочь: Диамонт (Крисанна) Аника

Мать ребёнка: Крисанна Камелия

Смерть
13.09.1964

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