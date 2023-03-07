Солодовникова Соломония Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1876 ст.
Сын: Солодовников Василий Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.09.1877 ст.
Дочь: Салдаева Анна Иванова
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Солодовников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Солодовников Петр Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно