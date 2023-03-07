Солодовникова Соломония Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Соломония Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1876 ст.

Сын: Солодовников Василий Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Рождение ребёнка
22.09.1877 ст.

Дочь: Салдаева Анна Иванова

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Солодовников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Солодовников Петр Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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