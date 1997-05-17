Якушин Александр Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1933
Дата смерти17.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.1997
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Лемешово