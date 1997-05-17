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Якушин Александр Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1933

Дата смерти

17.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.1997
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Лемешово
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