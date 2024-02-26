Трофим Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Петр Трофимов (Ич)
Мать ребёнка: Васса Антонова (Вна)
Бракосочетание
03.11.1818 ст.
Жена: Анисья Артемьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Марфа Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Авдотья Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Трофимов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Парасковья Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Антонова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1843