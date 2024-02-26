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Трофим Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Федор Кондратьев (Ич)

Мать: Парасковья Тереньтьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Петр Трофимов (Ич)

Мать ребёнка: Васса Антонова (Вна)

Бракосочетание
03.11.1818 ст.

Жена: Анисья Артемьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Марфа Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Авдотья Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Трофимов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Парасковья Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Антонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1843
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