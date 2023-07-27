Бегеза (Залещук) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегеза (Залещук) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1935

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935

Отец: Залещук Андрей Игнатович

Мать: Залещук Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
06.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегеза Владимир Милентьевич

Рождение ребёнка
24.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегеза Владимир Милентьевич

Рождение ребёнка
18.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегеза Владимир Милентьевич

Рождение ребёнка
17.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегеза Владимир Милентьевич

Рождение ребёнка
08.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегеза Владимир Милентьевич

Место жительства
Неизвестно
Малорита, Малоритский район, Брестская область
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