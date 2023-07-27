Бегеза (Залещук) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1935
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935
Отец: Залещук Андрей Игнатович
Мать: Залещук Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
06.11.1959
Рождение ребёнка
24.12.1961
Рождение ребёнка
18.07.1969
Рождение ребёнка
17.09.1977
Рождение ребёнка
08.02.1979
Место жительства
Неизвестно
Малорита, Малоритский район, Брестская область