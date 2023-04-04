Азадовский Марк
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1888
Дата смерти24.11.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888
Отец: Азадовский Абрам (Константин)
Мать: Азадовская Вера
Бракосочетание
1935
Жена: Азадовская Лидия
Рождение ребёнка
14.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азадовская Лидия
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
фольклорист-этнограф, филолог и библиотековед
Смерть
24.11.1954