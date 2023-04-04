Азадовский Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азадовский Марк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1888

Дата смерти

24.11.1954

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888

Отец: Азадовский Абрам (Константин)

Мать: Азадовская Вера

Бракосочетание
1935

Жена: Азадовская Лидия

Рождение ребёнка
14.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азадовская Лидия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
фольклорист-этнограф, филолог и библиотековед
Смерть
24.11.1954
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