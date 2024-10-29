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Беломытцев Селивестр Карпович

Место рождения

Мелеховое

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Беломытцев Карп Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломытцева (Черных) Дарья Сафроновна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Беломытцев Осип Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Беломытцев Григорий Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Беломытцев Илья Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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