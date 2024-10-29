Беломытцев Селивестр Карпович
Место рожденияМелеховое
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Беломытцев Карп Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Беломытцев Осип Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Беломытцев Григорий Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Беломытцев Илья Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно