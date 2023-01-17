Боровцов Гавриил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровцов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1887
Сын: Боровцов Василий Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Елена Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно