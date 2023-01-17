Боровцов Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровцов Гавриил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровцов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1887

Сын: Боровцов Василий Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Елена Гаврииловна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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