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Кирякулов Лазарь Ефимович
Кирякулов Лазарь Ефимович
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Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1893
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Кирякулов Ефим Константинович
1864 г.р.
Мать
Кирякулова Екатерина Лазаревна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Кирякулов Ефим Константинович
Мать:
Кирякулова Екатерина Лазаревна
Красная Поляна
Смерть
1920
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