Батакова (Шестакова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шестаков Иван
Бракосочетание
С 1922 по 1923
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Батакова) Екатерина Данииловна
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Батакова) Тамара Данииловна
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
06.08.1929
Дочь: Пермикина (Батакова) Милица Данииловна
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Батаков Вениамин Даниилович
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Батакова) Галина Данииловна
Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович
Смерть
Неизвестно