Батакова (Шестакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатакова (Шестакова) Мария Ивановна

Батакова (Шестакова) Мария Ивановна

Место рождения

Кировское, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шестаков Иван

Мать: Шестакова Харитина Политовна

Кировское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
С 1922 по 1923

Муж: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Батакова) Екатерина Данииловна

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Батакова) Тамара Данииловна

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
06.08.1929

Дочь: Пермикина (Батакова) Милица Данииловна

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Батаков Вениамин Даниилович

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Батаков Юрий Даниилович

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Батакова) Галина Данииловна

Отец ребёнка: Батаков Даниил Фёдорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.