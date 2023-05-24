Катушева Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катушева Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Катушев Иван Андреевич

Мать: Катушева Авдотья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сбоев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович

Рождение ребёнка
23.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович

Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович

Смерть
1995