Катушева Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Катушев Иван Андреевич
Мать: Катушева Авдотья
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Сбоев Иван Семенович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
23.08.1946
Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Смерть
1995