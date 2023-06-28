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Моргун Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.08.1975

Муж: Моргун Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1976

Сын: Моргун Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1984

Сын: Моргун Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1985

Дочь: Копытня Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра