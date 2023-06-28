Моргун Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1975
Рождение ребёнка
14.05.1976
Сын: Моргун Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1984
Сын: Моргун Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.1985
Дочь: Копытня Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Моргун Алексей Николаевич
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра