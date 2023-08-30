Hvalevskaya (Hvalevskaya) Sara
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Hvalevsky Leiba
Мать: Hvalevskaya Genia
Рождение ребёнка
?.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Около 1988
Рига, Rīga