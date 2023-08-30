Hvalevskaya (Hvalevskaya) Sara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hvalevskaya (Hvalevskaya) Sara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Hvalevsky Leiba

Мать: Hvalevskaya Genia

Рождение ребёнка
?.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Около 1988
Рига, Rīga
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