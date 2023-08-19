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(Золото) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-180,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-180
Крещение
14.12.1903
ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-180,м/к-1903г.лист-180,зап-100. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Стефан Федорович Барахтар и сестра его Антонина Федоровна
Смерть
Неизвестно
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