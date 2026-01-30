Александрова (Александрова) Ольга Игоревна 25.11.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Александрова (Александрова) Ольга Игоревна

Автор
РК
Кузнецов Р.

женский, родилась 25.11.1980, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Александров Игорь Александрович18.04.1951 г.р.
Мать
Александрова (Бурмистрова) Татьяна Николаевна03.01.1952 г.р.
Супруги
Кузнецов Роман Николаевич20.08.1977 г.р.
Дети
Кузнецов Павел Романович04.11.2005 г.р.
Кузнецов Демьян Романович20.01.2017 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1980

Отец: Александров Игорь Александрович

Мать: Александрова (Бурмистрова) Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смена фамилии
?.05.2004
Москва, город федерального значения Москва

Кузнецова

Бракосочетание
07.05.2004

Муж: Кузнецов Роман Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.11.2005

Сын: Кузнецов Павел Романович

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.01.2017

Сын: Кузнецов Демьян Романович

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смена фамилии
Между 2024 и 2025
Москва, город федерального значения Москва

Александрова

Развод
?.09.2024

Муж: Кузнецов Роман Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Совершение преступления
31.01.2025
Люберцы, Люберцы, Московская область

Самоуправно выселила бывшего мужа из купленной в браке квартиры

Совершение преступления
Между ?.02.2025 и ?.12.2025
Люберцы, Люберцы, Московская область

Лжесвидетельствовала и подговорила родителей и третье лицо лжесвидетельствовать в суде

Мы используем куки для улучшения работы сайта.