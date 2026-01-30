Александрова (Александрова) Ольга Игоревна
женский, родилась 25.11.1980, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлександров Игорь Александрович18.04.1951 г.р.
МатьАлександрова (Бурмистрова) Татьяна Николаевна03.01.1952 г.р.
Супруги
Кузнецов Роман Николаевич20.08.1977 г.р.
Дети
Кузнецов Павел Романович04.11.2005 г.р.
Кузнецов Демьян Романович20.01.2017 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1980
Смена фамилии
?.05.2004
Бракосочетание
07.05.2004
Рождение ребёнка
04.11.2005
Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.2017
Сын: Кузнецов Демьян Романович
Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич
Смена фамилии
Между 2024 и 2025
Развод
?.09.2024
Совершение преступления
31.01.2025
Люберцы, Люберцы, Московская область
Совершение преступления
Между ?.02.2025 и ?.12.2025
Люберцы, Люберцы, Московская область