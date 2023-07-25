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Сарафанников Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1932

Дата смерти

07.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1957

Сын: Соснин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна

Рождение ребёнка
14.06.1962

Сын: Соснин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна

Рождение ребёнка
24.03.1963

Сын: Соснин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Генриетта Кирилловна

Смерть
07.08.1972
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