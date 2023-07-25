Сарафанников Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1932
Дата смерти07.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1957
Сын: Соснин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна
Рождение ребёнка
14.06.1962
Сын: Соснин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна
Рождение ребёнка
24.03.1963
Сын: Соснин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соснина Генриетта Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1972