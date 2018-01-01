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Кильдеева Фаина Дмитриевна

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Место рождения

Станица Пролетарская, Сальский р-он, Ростовской обл.

Дата рождения

06.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Пролетарская, Сальский р-он, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1942

Дочь: Пеункова Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1945

Сын: Пеунков Юрий Кириллович

Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Тимофеевич

МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеунков Кирилл Тимофеевич

брак зарегистрирован в г. Москве. с Пеунковым Кириллом Тимофеевичем.
Смерть
Неизвестно
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