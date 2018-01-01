Кильдеева Фаина Дмитриевна
Место рожденияСтаница Пролетарская, Сальский р-он, Ростовской обл.
Дата рождения06.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Пролетарская, Сальский р-он, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1942
Дочь: Пеункова Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1945
Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Тимофеевич
МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Бракосочетание
Неизвестно
брак зарегистрирован в г. Москве. с Пеунковым Кириллом Тимофеевичем.
Смерть
Неизвестно