Полещук Юрий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Юрий Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.?

Отец: Полещук Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Алексеева Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Полещук Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1977

Сын: Полещук Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Полещук Тамара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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