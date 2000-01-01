Полещук Юрий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.?
Отец: Полещук Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Алексеева Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Полещук Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1977
Сын: Полещук Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Полещук Тамара Михайловна
Смерть
Неизвестно