Башкиров Сергей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашкиров Сергей Никифорович

Башкиров Сергей Никифорович

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1880

Дата смерти

После 20.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880

Отец: Башкиров Никифор Фаддеевич

Мать: Башкирова Мавра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Башкиров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Башкиров Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1907

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close