Башкиров Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1880
Дата смертиПосле 20.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
03.10.1904
Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Башкиров Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна
Рождение ребёнка
17.10.1907
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Башкирова Ольга Каллистратовна
Рождение ребёнка
03.06.1910
Рождение ребёнка
12.06.1911
Рождение ребёнка
20.05.1916
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.05.1916