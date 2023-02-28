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(Евдокимова) Светлана Сергеевна
(Евдокимова) Светлана Сергеевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
29.07.1977
Пол
Женский
Отец
Евдокимов Сергей Леонидович
Мать
Евдокимова (Голубева) Алевтина Викторовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1977
Отец:
Евдокимов Сергей Леонидович
Мать:
Евдокимова Алевтина Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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