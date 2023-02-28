(Евдокимова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1977

Отец: Евдокимов Сергей Леонидович

Мать: Евдокимова Алевтина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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