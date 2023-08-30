Устюгов Влась Аггев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюгов Влась Аггев

Устюгов Влась Аггев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюгов Аггей

Мать: Устюгова ?

Рождение ребёнка
Около ?.06.1880

Дочь: Устюгова Елизавета Власиева

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

Рождение ребёнка
02.10.1883

Дочь: Устюгова Анна Власиева

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1883 стр 71
Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Устюгова Ольга Власиева

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1886 стр 238
Рождение ребёнка
24.10.1887

Дочь: Устюгова Анастасия Власиева

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1887 стр 598
Рождение ребёнка
27.11.1890

Дочь: Устюгова Варвара Власиева

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1890 стр 74
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Устюгов Павел Власиев

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1895 стр 223
Рождение ребёнка
08.03.1897

Сын: Устюгов Григорий Власиев

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1897 стр 659
Рождение ребёнка
29.07.1898

Сын: Устюгов Елизарь Власиев

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1898 стр 392
Рождение ребёнка
18.11.1901

Сын: Устюгов Роман Власиев

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1901 стр 94
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Никанор Власиев

Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Анастасия Тарасова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close