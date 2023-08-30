Устюгов Влась Аггев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Мать
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Неизвестно
Отец: Устюгов Аггей
Мать: Устюгова ?
Рождение ребёнка
Около ?.06.1880
Дочь: Устюгова Елизавета Власиева
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
Рождение ребёнка
02.10.1883
Дочь: Устюгова Анна Власиева
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1883 стр 71
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Устюгова Ольга Власиева
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1886 стр 238
Рождение ребёнка
24.10.1887
Дочь: Устюгова Анастасия Власиева
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1887 стр 598
Рождение ребёнка
27.11.1890
Дочь: Устюгова Варвара Власиева
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1890 стр 74
Рождение ребёнка
14.07.1895
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1895 стр 223
Рождение ребёнка
08.03.1897
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1897 стр 659
Рождение ребёнка
29.07.1898
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1898 стр 392
Рождение ребёнка
18.11.1901
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1901 стр 94
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устюгова Анастасия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно