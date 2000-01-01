Заздукина Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заздукина Агриппина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Заздукина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Заздукин Федор Михайлович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заздукин Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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