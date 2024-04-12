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Суринов Федор

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: Суринова Евдокия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 281 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Суринова Минодора Федоровна

Мать ребёнка: Суринова Матрона Анисимовна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
23.02.1844 ст.

Дочь: Суринова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Суринова Матрона Анисимовна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Восприемник
20.06.1844 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суринова Матрона Анисимовна

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