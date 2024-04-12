Суринов Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 281 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Суринова Минодора Федоровна
Мать ребёнка: Суринова Матрона Анисимовна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
23.02.1844 ст.
Дочь: Суринова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Суринова Матрона Анисимовна
Восприемник
20.06.1844 ст.
Бракосочетание
Неизвестно