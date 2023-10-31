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Смирнова Домника Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936

Отец: Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Смирнов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1958

Дочь: Кутузова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
09.03.1964

Дочь: Смирнова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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