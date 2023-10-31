Смирнова Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Смирнов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1958
Дочь: Кутузова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.1964
Дочь: Смирнова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Андреевич
Смерть
Неизвестно