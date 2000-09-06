Дробышевский Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1925
Дата смерти06.09.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925
Отец: Дробышевский Степан
Мать: Дробышевская Лукерья
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Харламова Людмила Алексеевеа
Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Алексашова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
11.12.1958
Дочь: Кулишенко Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1960
Сын: Дробышевский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна
Смерть
06.09.2000