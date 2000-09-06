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Дробышевский Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1925

Дата смерти

06.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925

Отец: Дробышевский Степан

Мать: Дробышевская Лукерья

Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Харламова Людмила Алексеевеа

Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Алексашова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1958

Дочь: Кулишенко Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1960

Сын: Дробышевский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дробышевская Антонина Петровна

Смерть
06.09.2000