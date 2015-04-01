Байгобулова (Кондратьева) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгобулова (Кондратьева) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1933

Дата смерти

01.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1955

Сын: Кондратьев Сергей Баянович

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
24.06.1957

Сын: Байгобулов Василий Баянович

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
13.09.1958

Сын: Байгобулов Касым Баянович

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Байгобулов Иван Баянович

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
12.02.1964

Дочь: Байгобулова Галина Баяновна

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
07.02.1966

Дочь: Андронюк Татьяна Баяновна

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Рождение ребёнка
02.12.1967

Сын: Байгобулов Вячеслав Баянович

Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгобулов Баян Касымович

Смерть
01.04.2015
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