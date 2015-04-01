Байгобулова (Кондратьева) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1933
Дата смерти01.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1955
Сын: Кондратьев Сергей Баянович
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
24.06.1957
Сын: Байгобулов Василий Баянович
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
13.09.1958
Сын: Байгобулов Касым Баянович
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
14.05.1961
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
12.02.1964
Дочь: Байгобулова Галина Баяновна
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
07.02.1966
Дочь: Андронюк Татьяна Баяновна
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Рождение ребёнка
02.12.1967
Сын: Байгобулов Вячеслав Баянович
Отец ребёнка: Байгобулов Баян Касымович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2015