Левина Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Петр Логинович
Мать: Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно