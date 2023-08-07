Левина Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Петр Логинович

Мать: Марья Даниловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Левин Родион Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Левин Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левин Федот Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Левин Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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