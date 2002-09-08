Кашкарева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти08.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Рождение ребёнка
21.12.1953
Дочь: Платонова Любовь Иннокентьевна
Отец ребёнка: Платонов Иннокентий
Рождение ребёнка
10.03.1957
Сын: Платонов Николай Иннокентьевич
Отец ребёнка: Платонов Иннокентий
Рождение ребёнка
11.12.1965
Сын: Платонов Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Платонов Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платонов Иннокентий
Смерть
08.09.2002