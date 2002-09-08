Кашкарева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашкарева Екатерина Михайловна

Кашкарева Екатерина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

08.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Кашкарев Михаил Григорьевич

Мать: Казакова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
21.12.1953

Дочь: Платонова Любовь Иннокентьевна

Отец ребёнка: Платонов Иннокентий

Рождение ребёнка
10.03.1957

Сын: Платонов Николай Иннокентьевич

Отец ребёнка: Платонов Иннокентий

Рождение ребёнка
11.12.1965

Сын: Платонов Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Платонов Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Иннокентий

Смерть
08.09.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close