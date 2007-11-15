Сивуха (Прокопец) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивуха (Прокопец) Софья Михайловна

Место рождения

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.01.1921

Дата смерти

15.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1921

Отец: Прокопец Михаил Андреянович

Мать: Прокопец Евдокия Терентьевна

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Родилась в 1921 г. Проживала: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Бракосочетание
08.01.1941

Муж: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Антоненко Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Родилась в 1942 г., Томская обл., на спецпоселении;
Рождение ребёнка
13.09.1947

Сын: Сивухин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Ильиченко Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
с. Полынянка
Рождение ребёнка
01.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
15.11.2007
Томск, город Томск, Томская область
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