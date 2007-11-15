Сивуха (Прокопец) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1921
Дата смерти15.11.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1921
Родилась в 1921 г. Проживала: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Бракосочетание
08.01.1941
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Антоненко Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Родилась в 1942 г., Томская обл., на спецпоселении;
Рождение ребёнка
13.09.1947
Сын: Сивухин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Рождение ребёнка
18.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
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Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Ильиченко Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
с. Полынянка
Рождение ребёнка
01.05.1956
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Отец ребёнка: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Смерть
15.11.2007
Томск, город Томск, Томская область