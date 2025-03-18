Головкин Анатолий Васильевич
Место рожденияМосква
Дата рождения21.05.1929
Дата смерти24.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1929
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Бракосочетание
26.08.1960
Москва
Рождение ребёнка
19.04.1971
Дочь: Орешкова (Головкина) Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична
Москва
Смерть
24.01.1993
Москва