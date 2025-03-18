Головкин Анатолий Васильевич 21.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоловкин Анатолий Васильевич

Головкин Анатолий Васильевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

21.05.1929

Дата смерти

24.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1929

Отец: Головкин Василий Иванович

Мать: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Бракосочетание
26.08.1960

Жена: Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична

Москва
Рождение ребёнка
19.04.1971

Дочь: Орешкова (Головкина) Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична

Москва
Смерть
24.01.1993
Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.