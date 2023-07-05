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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сухарев Локтион Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сухарев Максим Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сухарев Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праскевия Ефимовна

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Максим Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Степанович