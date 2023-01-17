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Ильюковичъ Иванъ Матфеевъ

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Место рождения

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область

Дата рождения

24.06.1851

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Богданович Юлиания Александрова

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Ильюковичъ Владимир Иванович

Мать ребёнка: Богданович Юлиания Александрова

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильюковичъ Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Богданович Юлиания Александрова

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