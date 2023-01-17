Ильюковичъ Иванъ Матфеевъ
Место рождения
Дата рождения24.06.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Ильюковичъ Владимир Иванович
Мать ребёнка: Богданович Юлиания Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильюковичъ Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Богданович Юлиания Александрова