Попова Нелля Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Нелля Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1953

Дата смерти

20.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1953

Отец: Полосков Викентий Гаврилович

Мать: Полоскова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
27.12.1973

Дочь: Старовойтова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Малышев Анатолий

Рождение ребёнка
03.05.1976

Дочь: Малышев Константин Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.05.1994

Дочь: Попова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Аркадьевич

Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Аркадьевич

Смерть
20.01.2023
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