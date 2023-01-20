Попова Нелля Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1953
Дата смерти20.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1953
Рождение ребёнка
27.12.1973
Дочь: Старовойтова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Малышев Анатолий
Рождение ребёнка
03.05.1976
Дочь: Малышев Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
12.05.1994
Дочь: Попова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2023