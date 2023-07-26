Чечевкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Чечевкин Василий
Мать: Чечевкина Александра
Рождение ребёнка
05.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечевкина Анна
Russia
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечевкина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
1971