Чечевкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечевкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чечевкин Василий

Мать: Чечевкина Александра

Рождение ребёнка
05.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечевкина Анна

Russia
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечевкина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
1971
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