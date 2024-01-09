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Петик Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Никифор Никитич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Петик Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001 ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Петик Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петик Улиана Никифоровна

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петик Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петик Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Смерть
Неизвестно

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