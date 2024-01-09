Петик Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Петик Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001 ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петик Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Петик Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Петик Улиана Никифоровна
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петик Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Петик Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Петик Никифор Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Смерть
Неизвестно