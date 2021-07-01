Псаломщиков Валентин Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1938
Дата смерти?.07.2021
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938
Рождение ребёнка
28.06.1972
Дочь: Псаломщикова Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Псаломщикова Лариса
Рождение ребёнка
20.06.1975
Сын: Псаломщиков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Псаломщикова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псаломщикова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псаломщиков Олег Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.2021