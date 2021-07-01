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Псаломщиков Валентин Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1938

Дата смерти

?.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938

Отец: Мухин Филипп Васильевич

Мать: Псаломщикова Клеопатра Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1972

Дочь: Псаломщикова Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Псаломщикова Лариса

Рождение ребёнка
20.06.1975

Сын: Псаломщиков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Псаломщикова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псаломщикова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псаломщиков Олег Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.2021
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